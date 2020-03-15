多所大學教授收恐嚇信 北檢分案偵辦

（中央社記者林長順台北15日電）台北地檢署檢察長周章欽接獲檢舉，有多所大學教授接到恐嚇信件，今天立即指派主任檢察官張智堯分案偵辦，並由刑事警察局、台北、台中市警察局組成專案小組，從嚴速辦。

多間大學法學院院長及教授近日陸續接獲恐嚇電子郵件，信中提及最近手頭緊需要幫助，向教授們索討新台幣2萬元，如果不從「親自殺到你家」，並在郵件下方留下銀行帳戶，要求對方匯款。

上任第3天的周章欽今天接獲大學院長及教授檢舉，對於本案甚為重視，認為若不及時遏止，可能危及校園治安，隨即指派主任檢察官張智堯擔任召集人，分案偵辦。

為有效淨化社會治安，提供校園安全優質學習環境，由台北地檢署與刑事警察局、台北市政府警察局、台中市政府警察局共同組成專案小組，協調統合並專責迅速嚴辦。

周章欽呼籲，檢警將共同合作全力偵辦，對曾遭此不法集團恐嚇取財的民眾及教授希望能向北檢、刑事警察局、台北市警察局、台中市警察局報案，檢警絕對積極依法究辦。

他表示，對於以強暴、脅迫、恐嚇取得不法利益的行為均屬犯罪行為，請民眾勿助長不法歪風而觸法網，台北地檢署將以具體作為展現打擊暴力、淨化社會治安、維護校園安全環境的決心與強度。（編輯：黃世雅）1090315