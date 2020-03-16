再數百公尺就到家 女騎士追撞違規臨停曳引車亡

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）23歲李姓女機車騎士昨天晚上在花蓮台9線172.4公里處，撞上臨停路邊的曳引車，女騎士頭部重創昏迷送醫，急救後傷重不治。由於事故地點距住家僅數百公尺，家屬聞訊悲痛不已。

花蓮縣警察局新城分局表示，52歲張姓男子昨天晚上駕駛曳引車行經台9線172.4公里處，南下新城鄉草林路段，疑因車輛故障違規臨停路邊檢查，占用約半個機車道。李女騎乘機車沿台9線由北往南直行，從曳引車後方追撞，導致李女頭部受創當場昏迷。

警消獲報到場將李女送往國軍花蓮總醫院急救，院方昨天晚上9時許宣告傷者急救無效；雙方酒測值為0，車禍肇事責任尚待釐清。

李女家屬指出，李女昨天晚上下班騎車返家，還剩數百公尺就到家了，但因為曳引車臨停占去大半個機車道，害死一條年輕生命。

張姓駕駛稱，因行車時亮起一個故障燈，他怕發生狀況臨時停車查看，不料才剛要檢查就聽到碰的一聲巨響，隨後有路人大喊有機車撞到後車斗，他驚覺「慘了」。

新城分局呼籲，台9線段道路筆直，請用路人小心慢行，並注意周遭號誌，勿超速、酒駕、疲勞駕駛或是其他違規的行為，以免影響自身及他人的用路安全。（編輯：洪學廣）1090316