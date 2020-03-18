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調查局查3假訊息 呂文忠：另受理59件囤積案

最新更新：2020/03/18 17:51
法務部調查局長呂文忠（圖）18日表示，針對假訊息、囤積民生物資等防疫案件採從嚴、從速的態度偵辦，已受理59件囤積民生物資案、36件未經許可製造、輸入醫療用品案，持續加強偵辦。中央社記者蕭博文攝　109年3月18日
法務部調查局長呂文忠（圖）18日表示，針對假訊息、囤積民生物資等防疫案件採從嚴、從速的態度偵辦，已受理59件囤積民生物資案、36件未經許可製造、輸入醫療用品案，持續加強偵辦。中央社記者蕭博文攝　109年3月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）調查局今天召開記者會表示，針對網路近期謠傳海軍陸戰隊新兵確診武漢肺炎等3件假訊息，已約談散布的4名網友；局長呂文忠則說，另受理59件囤積民生物資案，積極偵辦中。

呂文忠表示，調查局針對假訊息、囤積民生物資等防疫案件採從嚴、從速的態度偵辦，除發現假訊息主要來自中國大陸，另受理59件囤積民生物資案、36件未經許可製造、輸入醫療用品案，持續加強偵辦。

假訊息防制中心主任張尤仁則指出，近期LINE謠傳台元園區有員工確診，公司全棟臨時消毒等訊息，經新竹縣調查站約談黃姓、林姓女子到案，2女坦承未查證，因感恐慌而轉傳提醒他人，訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

此外，臉書謠傳「這是我堂弟冒著生命危險在台中凱達格蘭大道前拍的！台灣政府太誇張了，疫情失控還派軍隊鎮壓...」不實訊息，經查為彰化許姓男子散布，他坦承感覺是假訊息，仍予以轉傳，已由彰化縣調查站約談到案。

針對日前LINE謠傳虛構的海軍司令部新聞稿，指稱海軍陸戰隊新兵中心陳姓新兵確診武漢肺炎，張尤仁指出，經查為台南市陳姓市民所為，已由高雄市調查處約談後送辦。（編輯：李亨山）1090318

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