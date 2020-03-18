台中監獄防疫應變演習 蔡清祥要求滴水不漏

法務部矯正署台中監獄18日舉行防疫應變演習，監所人員演練以隔離措施，詢問新收容人接觸史、旅遊史，部長蔡清祥也到場督導。（法務部提供）中央社記者蕭博文傳真 109年3月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）法務部矯正署台中監獄今天舉行防疫應變演習，部長蔡清祥到場督導，提醒應以外國監獄因疫情處理不當發生問題為戒，務必做到監所防疫滴水不漏。

法務部新聞稿指出，蔡清祥指定由收容人數最多的台中監獄辦理防疫應變演習，並邀請疾病管制署副署長羅一鈞、中央流行疫情指揮中心醫療整備組專家、學者及醫師指導，協助檢視有無改進、調整之處。

法務部表示，矯正機關基於戒護安全，一向圍牆高聳、環境封閉，加上台中監獄收容人數眾多，人口密集度極高，如何做好防疫工作，以免發生群聚感染，是當前首要之務。

蔡清祥督導時提醒，應以外國監獄因疫情處理不當發生問題為戒，做好周全防範，並指出本次應變演習，模擬不同情境，將可能的狀況依輕重程度分級處理，供其他矯正機關觀摩，增加矯正同仁應變經驗，以落實執行防疫規範，務必要做到「監所防疫滴水不漏」。

新聞稿提到，蔡清祥強力要求矯正機關貫徹防疫，除指示由法務部及矯正署制訂「因應矯正機關發生嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情預防及緊急處理計畫」，並嚴格要求51個監所、矯正學校提前部署。

防疫演習結束後，蔡清祥視察台中監獄接見室改善工作，從過去限制接見人數，擴大改善接見室空間環境，開放12歲以下家人均能一起接見，值此防疫非常時期，除鼓勵家屬視訊接見，另一方面也可利用空間較大的接見室，減少接觸感染風險。

新聞稿最後提到，面對險峻的武漢肺炎疫情，在政府一體與民間一心通力合作下防疫無間，展現受到國際社會肯定的「台灣模式」，法務部及所屬矯正機關將持續以嚴密的防疫作為，阻絕疫情入侵，讓全體國人及收容人均能放心與安心。（編輯：張銘坤）1090318