聘任管中閔校長案 吳瑞北告教育部4/16宣判

（中央社記者劉世怡台北19日電）台大校長管中閔已就任，台大校長候選人之一的台大教授吳瑞北認為遴選過程有瑕疵，興訟控告教育部應撤銷聘任的行政處分。台北高等行政法院今天辯論終結，訂4月16日宣判。

全案緣於，中央研究院士管中閔民國107年當選台大校長後，因接連傳出管中閔未揭露擔任台灣大獨董，台灣大副董蔡明興任遴選委員，造成遴選程序瑕疵，引發資訊揭露、利益迴避等爭議，導致台大校長遴選案延宕多時，直到前教育部長葉俊榮於107年12月24日宣示「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，管中閔於去年1月就任台大校長。

和管中閔一起參與台大校長遴選的另一名校長候選人、台大電機系教授吳瑞北興訟控告教育部，應撤銷聘任管中閔為台大校長的行政處分，案件由台北高等行政法院受理開庭。

合議庭開庭期間，讓台灣大學擔任輔助參加人，另考量管中閔可能因訴訟結果，權利或法律上利益將受損害，也讓管中閔擔任獨立參加人；台灣大學及管中閔分別委任律師出庭。

法院今天開庭，吳瑞北委任律師主張，本件校長遴選程序瑕疵應補正而未補正，教育部不得發聘任命管中閔為台大校長；教育部委任律師主張，校長遴選非行政處分，不能由行政訴訟決定撤銷與否，就算遴選有瑕疵，也可事後補正，遴選委員會及台大校務會議也都對結果沒有意見。

法官庭末諭知，全案辯論終結，訂4月16日上午10時30分宣判。

吳瑞北庭後受訪表示，提告動機是希望法院匡正遴選瑕疵，為台灣各大學校長遴選制度建立一個典範，他無法接受遴選程序有瑕疵，且教育部聘任違法。（編輯：方沛清）1090319