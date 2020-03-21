遭刺死國中生患妥瑞氏症 家屬疑犯嫌故意行凶

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣一名劉姓國中生昨天疑與同校李姓學生起口角，劉姓少年竟丟擲美工刀刺死李姓少年。死者家屬今天說，李姓少年患妥瑞氏症，個性單純、沒與人結怨，懷疑犯嫌是故意下手。

水里鄉劉姓、李姓國三生昨天疑因口角衝突，劉姓少年竟用美工刀刺死李姓少年，南投縣警察局集集分局獲報逮捕劉姓少年，犯嫌供稱是丟擲美工刀意外刺中被害者，南投地方檢察署檢察官會同法醫今天到名間鄉立殯儀館相驗死者遺體並詢問家屬以釐清案情。

死者李姓少年的父親案發後在臉書（Facebook）社團表示，兒子有妥瑞氏症，上學時，大家都以異樣眼光看他兒子、嘲笑他兒子，甚至言語譏笑，他們是受害人，但新聞都報導是他兒子挑釁對方，但他要澄清，他兒子和劉姓少年不是好朋友，也沒有每天一起放學買飲料，為何報導提及兩人非常要好？

李姓少年的父親、生母、姑姑等親屬今天也到殯儀館處理後事。36歲高姓生母說，雖然她與丈夫離婚，但仍經常與兒子往來，兒子個性很單純，不會與人吵架結怨，交友圈不複雜，也有要好朋友，她兒子應與劉姓少年不熟識，且懷疑不是吵架釀成意外，是對方故意。

高姓生母表示，兒子很聰明，只是患有妥瑞氏症，會一直發出特定聲音，有吃藥控制，長大後症狀較改善，讀書成績滿優秀，放假也很愛到台中找她碰面。

死者的姑姑說，若是丟擲美工刀應有閃避機會，若兩人開玩笑、鬥嘴引發殺機，也該是輕輕劃傷而已，所以她不相信犯嫌說法，「如果不是很用力，說是遠遠射過來，也不可能刺穿衣服插入左胸」，家屬只希望「還原真相」，不要讓小孩子死得不明不白。

死者姑姑表示，錄下案發過程的監視器畫面不算清晰，兩人相隔一段距離，但美工刀刺中瞬間，兩人進入畫面死角而未被監視器拍下，家屬只要還原事實真相，並不是要犯嫌被判重刑，有那麼難嗎？（編輯：陳俊碩）1090321