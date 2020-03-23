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桃園狠父搥死11個月大女嬰 依家暴殺人罪起訴

最新更新：2020/03/23 16:35

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市楊梅區一名年僅11個月大女嬰，去年4月遭林姓父親徒手重搥頭部及胸部，導致女嬰失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。桃園地方檢察署今天偵結，依家暴殺人罪起訴狠心的林男。

檢警調查指出，去年4月23日上午7時許，這名女嬰因失去呼吸心跳緊急送醫後仍被宣告不治，起初以為是20歲的莊姓母親疏於照顧，導致女嬰從床上滾下造成頭部重創。

不過，法醫相驗後發現，女嬰頭、胸部有多處外傷併顱骨骨折導致內出血，心臟及肝臟也有挫裂傷，最後因多器官損傷及出血性休克死亡。

檢察官表示，林男供稱案發前一天才因家裡開銷問題與家人發生爭吵，隔天返家後仍為錢心煩，這時又聽到女嬰哭鬧聲一時無法控制情緒，才會涉徒手搥擊女兒頭部及胸口，沒想到因此導致女嬰身亡。

檢察官指出，林男的岳母曾向桃園市社會局通報林男涉虐兒，而林男涉徒手打死女兒的過程，也被4歲大的女兒目睹，大女兒證稱爸爸突然毆打妹妹的手、腳、肚子，除用手，甚至還有用腳踹。

檢察官表示，女嬰的莊姓母親指稱當時正在廚房泡牛奶，返回時看到小女兒呼吸頻率不對、臉色發青，趕緊打電話請救護車送醫，她不知小女兒發生何事，但莊女在案發後同樣被警方移送法辦。

檢方今天偵結，將林男依家暴殺人罪嫌起訴；至於莊女因為無其它積極證據認定參與犯行，予以不起訴處分。（編輯：戴光育）1090323

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