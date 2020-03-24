桃園狠父打死14天大男嬰 地院重判18年徒刑

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市林姓男子因出生14天大的兒子半夜哭鬧，竟出手毆打致死，原想草草下葬，但因男嬰母親良心發現告發，整起事件才曝光，桃園地方法院今天重判林男18年徒刑。

檢警調查表示，47歲的林男與郭姓女子交往產子並與另一名林姓女子同居，去年3月26日凌晨1時許，因不滿出生才14天的兒子哭鬧，竟朝嬰兒頭臉摑掌毆打長達10多分鐘，男嬰疑因傷重停止哭鬧，隔天清晨，郭女才發現兒子已明顯死亡。

檢警指出，擔心送醫後恐將面臨刑責，林男竟在兒子肚子蓋上紅色符印後，帶著女友及男嬰屍體一起南下嘉義尋求林男父母處理屍體遭拒，只好帶著男嬰屍體返回桃園就醫，醫院因懷疑男嬰遭虐報警。

檢警調查時，林男及郭女都辯稱在幫男嬰洗澡時，不慎掉出澡盆外摔傷致死。但檢方相驗發現男嬰明顯顏面腫脹、瘀傷死因可疑，林男與郭女事後則將男嬰放在紙箱中草草埋葬。

檢警表示，事隔多月後，郭女因良心不安，打算重新處理男嬰後事，在找葬儀社協助處理時才說出實情，並讓事件真相大白。檢方訊後依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴，至於郭女及林女因涉嫌遺棄致死、湮滅證據等案件則不起訴處分。

桃園地院今天宣判，考量林男有妨害風化前科，5年內再犯屬累犯，且成年人故意對兒童犯傷害致死罪，依法加重其刑，重判林男有期徒刑18年，在押林男到庭聽判則向法官要求，希望能夠交保。（編輯：李錫璋）1090324