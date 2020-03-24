馮滬祥聲請再審性侵案 請求傳喚李昌鈺

前立委馮滬祥（圖）被控性侵且判刑定讞，目前獲准保外就醫，他日前向台灣高等法院聲請再審，24日坐著輪椅出庭。馮滬祥庭外表示，持有新證據並已向法官聲請傳喚刑事鑑識專家李昌鈺等人出庭作證。中央社記者劉世怡攝 109年3月24日

（中央社記者劉世怡台北24日電）前立委馮滬祥被控性侵，最高法院判刑3年4月定讞，馮滬祥聲請再審，今天坐輪椅出庭。馮滬祥在庭外表示有新證據，並向法官聲請傳喚刑事鑑識專家李昌鈺及法醫石台平出庭作證。

這起案件發生在民國93年，馮滬祥被控在家中性侵菲傭；被害人在友人協助下，聯繫馬尼拉經濟文化辦事處勞工部職員，陪同前往醫院就診並報警；事後雙方簽下和解書，菲傭拿到新台幣80萬元和解金後返回菲國。

台灣高等法院更六審以強制性交罪，判處馮滬祥有期徒刑3年4月。馮滬祥不服提上訴，最高法院105年10月7日駁回上訴、全案確定。馮滬祥105年10月26日服刑，106年初獲准保外就醫。

馮滬祥日前向台灣高等法院聲請再審，高院收案後，今天召開訊問庭，傳喚馮滬祥到庭，詢問聲請再審原因，因事涉性侵案，不公開審理。

馮滬祥庭外受訪表示，有新證據足以動搖原確定判決，但內容不願再說明，並向法官聲請傳喚刑事鑑識專家李昌鈺及法醫石台平出庭作證。

法界人士指出，聲請人須提出新證據足以動搖原確定判決才符合再審要件；對於聲請再審案件，法院法官以前都是書面審理，通常不開庭，但立法院去年12月初三讀通過刑事訴訟法修正案，使得現在法官在准駁聲請再審案前，都會開庭聽取檢察官及聲請人的意見。（編輯：李亨山）1090324