貨車轉彎撞上停等紅燈機車 婦人不治兒輕傷

一輛大貨車25日晚間行經台中市太平區一處路口，疑因過彎幅度過大，撞上騎車停等紅燈的黃姓婦人與所搭載的兒子，黃婦傷重不治、兒子則無大礙。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）潘姓男子今天晚間駕駛大貨車行經台中市太平區一處路口，疑似過彎幅度過大，撞上騎機車停等紅燈的黃姓婦人與搭載的林姓兒子，黃婦送醫後傷重不治、兒子輕傷，事故原因調查中。

台中市警察局太平分局表示，今天晚間6時26分接獲民眾報案指出，太平區新仁路與永豐路口發生交通事故，有搭載2人的一輛機車卡在大貨車底下，警方與消防局隨即派員到場處理。

警方調查，57歲潘姓男子駕駛營業大貨車，由新仁路要右轉永豐路口，41歲黃姓婦人駕駛機車載著兒子，正於路口停等紅燈，大貨車疑似過彎幅度過大，撞上機車，黃婦與兒子均受傷，經消防隊員脫困後，送往大里仁愛醫院急救。

潘姓男子經呼氣酒測無酒精反應，黃婦因傷勢嚴重，到院前心肺功能停止（OHCA），搶救後宣告不治，林姓兒子身體多處擦挫傷、無生命危險。

警方訊問後，將潘男依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，並加強事發路段交通執法取締，以維護用路人安全。（編輯：屈享平）1090325