涉向中國企業女職員洩密 宸鴻集團員工遭起訴

（中央社記者郝雪卿台中26日電）觸控面板大廠宸鴻集團旗下子公司的行銷處莊姓副理，涉將公司機密檔案傳給對手中國天馬微電子公司，被發現報警偵辦，台中地檢署今天依違反營業秘密及背信等罪予以起訴。

台中地檢署在起訴書中指出，宸鴻集團旗下有多家子公司，主要從事觸控感應器、觸控模組、觸控螢幕等，主力產品是投射電容觸控技術的應用，技術層次及製造難度高，公司也採多層保密程序及分級分類的內部管制程序保護。

中檢指出，天馬微電子股份有限公司是中國大陸國有企業中國航空技術國際控股公司的子公司，產品與宸鴻集團生產製造的產品相仿，兩家公司屬競爭關係，但天馬公司為節省研發成本，竟透過公司葉姓女職員與莊姓副理接觸。

起訴書中指出，莊姓副理2018年間私自傳送公司機密檔案給葉女，還假裝轉傳分享市場內銷報告，規避集團管制外發郵件，結果仍被上級長官發現有異，報警偵辦。

台中地檢署表示，雖然莊姓副理否認收受好處，辯稱是為拉攏客戶，還自稱檔案內容是過時技術，但檢察官認為，宸鴻投入鉅資研發，相關技術具高度經濟價值，莊姓副理所為已造成公司損害，全案依違反營業秘密及背信等罪起訴，並請求法官從重量刑。（編輯：洪學廣）1090326