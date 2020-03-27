國道客運駕駛疑恍神追撞大貨車 2乘客輕傷

一輛阿羅哈客運27日凌晨行經國道1號北上123公里路段，駕駛疑因恍神未注意前方路況，追撞載送青菜的大貨車，導致客運車內2名乘客受傷，所幸無生命危險；大貨車載運的蔬菜散落一地。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）一輛阿羅哈客運今天凌晨行經國道1號北上123公里路段，駕駛疑因恍神未注意前方路況，追撞載送青菜的大貨車，導致客運車內2名乘客受傷，所幸無生命危險。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨1時許接獲通報，國道1號北上苗栗造橋路段發生車禍事故，隨即派遣頭屋分隊人車前往查看，抵達現場發現一輛阿羅哈客運車頭幾乎全毀，另1輛大貨車翻覆在外側車道，車上載運的蔬菜散落一地。

救護人員詢問是否有人受困，所幸僅有2名客運乘客遭受輕微皮外傷，經送醫救治已無大礙；阿羅哈客運呂姓駕駛表示，原本從嘉義出發要前往台北，總共載送6名乘客，行經苗栗路段的彎道時「開到閃神」，突然看到前方車輛時已經「來不及了」。

大貨車郭姓駕駛一臉無奈指出，好端端行駛在外側車道，卻遭對方「從後面撞上」，自己也不知道怎麼撞的。

國道員警指出，2名駕駛都沒有酒駕，不排除是客運車駕駛精神不濟釀禍，將進一步調查釐清相關肇事責任。（編輯：洪學廣）1090327