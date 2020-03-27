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首頁 / 社會

楊蕙如案 同案被告現身否認犯罪

最新更新：2020/03/27 19:11
「卡神」楊蕙如被控利用網軍侮辱公署案，台北地院27日開庭，同案被告蔡福明（右）上次開庭時請假未到，這次首度到庭，庭訊時否認犯罪。中央社記者林長順攝　109年3月27日
「卡神」楊蕙如被控利用網軍侮辱公署案，台北地院27日開庭，同案被告蔡福明（右）上次開庭時請假未到，這次首度到庭，庭訊時否認犯罪。中央社記者林長順攝　109年3月27日

（中央社記者林長順台北27日電）「卡神」楊蕙如被控利用網軍侮辱公署案，台北地院今天開庭，同案被告蔡福明首次現身，兩人庭訊時均否認犯罪。蔡男律師指檢方偵辦是對言論自由的獵巫行動。

楊蕙如與蔡福明被控於民國107年9月6日利用網路PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊、蔡2人。

蔡福明上次開庭時請假未到，今天首度到庭，蔡、楊兩人否認犯罪。對於檢方起訴書提到楊蕙如透過LINE群組「高雄組」、「反統義勇軍」發文指示支持或批評特定文章，楊蕙如說，兩群組分別在關西事件前後成立，與本案無關。

檢方指控楊蕙如與蔡男等人於107年9月6日聚會，討論關西機場事件及要發表的文章內容。楊蕙如表示當天有聚會，但未指示文章內容，她有請群組推高調但與犯罪無關。

蔡福明律師指出，檢方連結外交官自殺悲劇，啟動對言論自由的獵巫，蔡男發表文章是對大阪辦事處作合理的批評，並非要侮辱公務員。律師並對大阪辦事處是否為「公署」表示質疑。

檢方表示，大阪辦事處可核發護照、簽證，當然是行使公權力的公署，蔡男文章中提到「黨國餘孽」等字眼，已逾越言論自由範疇。（編輯：張銘坤）1090327

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