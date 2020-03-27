調查局人事異動 獨立站主任大搬風
（中央社記者蕭博文台北27日電）調查局今天公布人事異動名單，牽動24人，包括北、中、南、東機動工作站及縣市調查站等15個獨立站主任，近期督軍偵辦疫情假訊息的假訊息防制中心主任張尤仁，調升資安工作站主任。
調查局這波人事異動主要聚焦各縣市調查站主任，包括宜蘭、基隆、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣，以及辦案主力部隊北部、中部、南部、東部地區機動工作站，4月6日到職。
本次異動名單如下：
1.新北市調查處雙和調查站主任洪良元調任宜蘭縣調查站主任。
2.台南市調查處府城調查站主任許銘侑調任基隆市調查站主任。
3.航業調查處台中調查站主任楊聖城調任新竹市調查站主任。
4.台北市調查處士林調查站主任梁式榮調任新竹縣調查站主任。
5.台中市調查處豐原調查站主任張德華調任南投縣調查站主任。
6.馬祖調查站主任歐陽泓調任雲林縣調查站主任。
7.高雄市調查處岡山調查站主任陳仁龍調任嘉義市調查站主任。
8.高雄市調查處左楠調查站主任黃建華調任嘉義縣調查站主任。
9.澎湖縣調查站主任褚延平調任屏東縣調查站主任。
10.台北市調查處政經調查站主任林永朋調任花蓮縣調查站主任。
11.台南市調查處新營調查站主任朱慶賢調任澎湖縣調查站主任。
12.台北市調查處機動工作站主任吳以公調任北部地區機動工作站主任。
13.新北市調查處機動工作站主任張穎仁調任中部地區機動工作站主任。
14.高雄市調查處機動工作站主任連震宗調任南部地區機動工作站主任。
15.桃園市調查處機動工作站主任袁正煒調任東部地區機動工作站主任。
16.資通安全處專門委員張尤仁調任資安工作站主任。
17.台南市調查處機動工作站主任吳月萍調任台北市調查處機動工作站主任。
18.桃園市調查處桃園調查站主任李文義調任秘書室專門委員。
19.台北市調查處中正調查站主任許定家調任洗錢防制處專門委員。
20.台中市調查處專門委員黃俊修調任台南市調查處專門委員。
21.督察處南投縣駐區簡任督察吳輝雄調任台中市調查處專門委員。
22.督察處台中市三駐區簡任督察王大明調任南投縣駐區簡任督察。
23.航業調查處簡任秘書蕭天恩調任總務處簡任秘書。
24.督察處金門縣駐區簡任督察史維中調任航業調查處簡任秘書。（編輯：屈享平）1090327