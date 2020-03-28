保全扮警察持玩具槍攔查 遇真刑警被逮送辦

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市一名以保全為業的男子假冒便衣刑警，夜間開車持玩具槍攔查途經汽車，未料對方竟是真刑警，這名男子得知後落荒而逃，警方昨天循線逮捕，起出警察服飾、警徽，依法送辦。

台南市政府警察局第三分局警員今天告訴中央社記者，黃姓偵查隊員6日晚間開車返家，途經安南區安明路、北汕尾路口時，突遭後方一輛汽車超車攔下，男性駕駛隨後持玩具槍下車，自稱是便衣刑警，再宣稱黃姓警員從車窗丟棄針筒，有吸毒嫌疑。

黃姓警員一聽就楞住了，自認開車無違規，車窗也未搖下，何來丟針筒行為，馬上表明自己是警員；攔車持槍男子得知後，馬上支吾其詞，落荒而逃。

黃姓警員已記下對方車牌號碼，展開追查，昨天在安南區租屋處逮到男子，起出1顆長槍子彈、1顆短槍子彈、1把克拉克玩具手槍、4個警用警示燈及警察服飾、警徽與臂章等。

警方調查，被逮的31歲男子以保全為業，獨居在租屋處，平時有玩生存遊戲。犯案男子供稱這是首次假冒警察，但不願透露動機；警方訊後依妨害自由、妨害秩序與槍砲彈藥刀械管制條例移送台灣台南地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1090328