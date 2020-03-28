更多編輯台推薦新聞：
台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣
國際

台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再
國際

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音
政治

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

保全扮警察持玩具槍攔查 遇真刑警被逮送辦

最新更新：2020/03/28 10:55

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市一名以保全為業的男子假冒便衣刑警，夜間開車持玩具槍攔查途經汽車，未料對方竟是真刑警，這名男子得知後落荒而逃，警方昨天循線逮捕，起出警察服飾、警徽，依法送辦。

台南市政府警察局第三分局警員今天告訴中央社記者，黃姓偵查隊員6日晚間開車返家，途經安南區安明路、北汕尾路口時，突遭後方一輛汽車超車攔下，男性駕駛隨後持玩具槍下車，自稱是便衣刑警，再宣稱黃姓警員從車窗丟棄針筒，有吸毒嫌疑。

黃姓警員一聽就楞住了，自認開車無違規，車窗也未搖下，何來丟針筒行為，馬上表明自己是警員；攔車持槍男子得知後，馬上支吾其詞，落荒而逃。

黃姓警員已記下對方車牌號碼，展開追查，昨天在安南區租屋處逮到男子，起出1顆長槍子彈、1顆短槍子彈、1把克拉克玩具手槍、4個警用警示燈及警察服飾、警徽與臂章等。

警方調查，被逮的31歲男子以保全為業，獨居在租屋處，平時有玩生存遊戲。犯案男子供稱這是首次假冒警察，但不願透露動機；警方訊後依妨害自由、妨害秩序與槍砲彈藥刀械管制條例移送台灣台南地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1090328

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報