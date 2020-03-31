群組謠傳蘆洲市場有民眾染疫 警速逮5人送辦

（中央社記者王鴻國新北31日電）近來有許多LINE群組轉傳蘆洲市場某五金行有人染疫訊息，引發地方恐慌及攤商不滿，蘆洲警方獲報深入追查發現有人涉嫌在LINE造謠散布疫情假訊息，急追源頭並迅速逮5人送辦。

蘆洲分局今天表示，警方昨天接獲報案有人涉嫌在LINE群組造謠散布疫情假訊息，指稱蘆洲區某五金行有人染疫，全家隔離不能營業，呼籲民眾不要去蘆洲市場。

警方表示，此一假消息迅速在三重、蘆洲地區散開，造成當地民眾人心惶惶。疑遭假訊息點名的五金行老闆向警方報案自清根本沒感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

警方表示，接獲報案後就展開網路清查，經回溯追查假訊息來源，迅速通知涉嫌最初散播假訊息的5人到案說明，他們供稱最初是「耳聞」相關訊息在家人群組內提醒，但最後卻散播到友人群組，警方當場告誡他們的行為已涉及違法，訊後移送新北地檢署偵辦。

蘆洲分局表示，提醒民眾防疫視同作戰，散播相關訊息前應先行查證，以避免涉法。依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。」（編輯：卞金峰）1090331