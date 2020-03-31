毆打甚至重摔女兒致死 男子與女友被起訴

（中央社記者蘇木春台中31日電）邱姓男子與其女友，時常因女兒哭鬧出手毆打，邱男今年1月間自大夜班下班後，見女兒哭鬧便毆打和重摔，造成腦幹受損送醫不治，檢方今天依違反兒少法等罪嫌將2人起訴。

台中地檢署起訴書指出，邱男和其女友及女童，3人一同居住在台中市的出租套房。

邱男和其女友因女童平時哭鬧，自民國108年11月至12月間，各自接續以徒手毆打女童，造成女童下肢多處瘀傷。

109年1月1日上午8時多，邱男自超商大夜班工作下班後，返回租屋處休息，其女友中午帶著女童前往友人住處吃飯聊天後，下午3時多返回租屋處，將女童交由邱男照顧。

因女童哭鬧，邱男徒手毆打臀部，並重力拋摔在床上，因劇烈搖晃、撞擊，使女童顱內硬腦膜下出血，導致腦疝氣，造成腦幹受損；邱男和其女友稍後發現女童身體癱軟，且眼神沒有聚焦，立即將女童送醫急救，但治療多天後仍因多重器官衰竭不治死亡。

檢察官依據鑑定人佐證，查出女童摔落床上力道應相當大，應為邱男蓄意、用力拋摔所致。台中地檢署檢察官今天依據證人證詞、醫師診斷證明等證據，依違反兒少法、傷害致死等罪嫌，將邱男及其女友起訴。（編輯：方沛清）1090331