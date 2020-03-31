死囚達40人 法務部政策逐步廢死審慎執行死刑

（中央社記者劉世怡台北31日電）男子沈文賓被控溺殺二人再棄屍，今天遭最高法院判處死刑定讞。法務部官員指出，加上沈文賓，累計40名死囚待執行，因仍有死刑規定，政策為逐步廢除死刑，審慎執行死刑。

法務部官員指出，對死刑的態度，並無改變，就「政策面」而言，從國民黨政府到民進黨政府，逐步廢死的政策都是一樣的；從「法律面」來看，目前現行法，除有心神喪失或婦女懷孕情形外，並沒有停止執行死刑的規定。

官員表示，在「執行面」，則採取極為審慎態度，這是對於生命權的尊重，考量死刑的執行將造成生命無法回復的結果，故秉持一貫審慎態度，依法嚴謹審核死刑定讞案件。

官員指出，台灣仍有死刑規定，目前政策是「減少使用死刑」、「審慎執行死刑」，廢除死刑是國際趨勢，也是法務部長期努力的方向，因死刑的存在，與國家政治、社會、歷史、文化等複雜因素有關，目前相關配套措施非一蹴可幾。

加上今天遭判死刑定讞的沈文賓，累計40名死囚，其中「中山之狼」徐偉展被控多次駕駛計程車，趁機性侵、殺害女乘客，他在民國86年4月初遭判死刑定讞，距今已近23年；其次是犯下黃姓建商勒贖案的黃春棋、陳憶隆，遭判死刑定讞近20年，同案被告徐自強已翻案無罪定讞。（編輯：張銘坤）1090331