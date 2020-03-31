缺錢搶銀行遭逮 陳男8年前曾搶彩券行

54歲陳姓男子（中）因缺錢花用，30日上午持M4改造長槍行搶台北市板信商業銀行大直分行，他8年前也曾持刀搶劫彩券行；警方31日下午在桃園逮人，晚間7時帶回警局偵辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）有強盜前科的54歲陳男因缺錢花用，昨天上午持M4改造長槍行搶台北市板信銀行大直分行，他8年前也曾持刀搶劫彩券行，警方今天下午在桃園將他逮捕，晚間7時帶回警局偵辦。

板信銀行大直分行昨天上午10時40分許發生搶案，歹徒先在北投區偷走一輛計程車，隨後駕駛至案發現場並持改造長槍行搶，一名男姓保全大腿中彈，歹徒得手約80萬元後便駕車至桃園市龜山區棄車逃逸。

案發逾28小時後，經警方積極追緝，於今天下午3時許在桃園市龍潭區中興路一間超商前逮捕涉案陳男，現場在他駕駛車輛上起獲贓款60萬元和1支改造90手槍，隨即南下台中搜索其犯案用的M4改造長槍，並於今晚約7時許帶回台北市警察局中山分局偵訊。

根據警方調查了解，打零工的陳男因缺錢花用，初判為預謀犯案，他因有北投、八里等地緣關係，昨天上午8時30分許先在台北捷運芝山站搭乘計程車，並趁女運將中途內急下車去上廁所之際，趁機竊走計程車後，於昨天上午10時40分駕車至台北市中山區北安路的板信商業銀行大直分行犯案。

陳男戴口罩、著黑衣且持M4改造長槍入門行搶，一進門就朝男保全右大腿開一槍，隨後又朝天花板連開5槍，並要求兩名女行員將現金80萬元裝入綠色旅行袋內，得手後就步行至銀行一旁巷內駕駛竊來的計程車逃逸。

警方追查發現，陳男昨天中午將計程車棄置於桃園市龜山區文化二路，便另行再搭計程車返回台北，駕駛向友人借用的黑色汽車南下至台中，未料再度北上途中，於今天下午3時許在桃園市龍潭區中興路遭警方逮捕到案，現場也起獲贓款60萬元和已上膛的改造90手槍。

由於陳男犯案用的「黑蜘蛛」M4改造長槍未尋獲，警方下午再帶陳男到台中搜查證物未果，今晚7時許先帶回中山分局，由於夜間不偵訊，警方預定明天再做筆錄。

據了解，有強盜、詐欺和偽造文書前科的陳男，在民國101年時因無業而無法支付法院78萬元罰金和女兒學費，走投無路的他便變裝成建築工人，並持刀洗劫北市北投區中央北路一間彩券行，犯案手法是利用捷運站廁所先變裝，再步行到彩券行犯案，二度變裝後搭捷運、計程車返家，再騎車逃逸。

3年前獲假釋的陳男，這次犯下銀行搶案手法和逃逸方式，都和8年前犯案方式雷同。

全案詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂和強盜罪嫌送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090331