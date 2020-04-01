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首頁 / 社會

81名法律系教授遭電郵恐嚇 檢警逮獲犯嫌

最新更新：2020/04/01 14:00

（中央社記者蕭博文台北1日電）81名法律系教授接獲電子郵件，遭恐嚇交付2萬元，否則「親自殺到你家」。案經北檢主動偵辦，昨天指揮台北市政府警察局刑事警察大隊等單位緝獲陳姓犯嫌到案。

北檢今天發布新聞稿指出，陳姓男子事先蒐集多校法律系教授電子郵件，再利用公共無線網路申請免費電子郵件，撰寫「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」等字句。

陳姓男子並以他人金融帳戶實施恐嚇，分別電郵寄給9所大學共81名法律系教授，涉嫌刑法恐嚇取財罪嫌。

北檢指出，3月15日接獲檢舉後，即指派主任檢察官張智堯率同檢察官黃振城指揮專案小組偵查、蒐證及監控，經檢警調不眠不休縝密蒐證，並由台北市刑大透過科技辦案查出陳姓男子涉有重嫌。

北檢昨天指揮台北市刑大、刑事警察局第四大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊及法務部調查局台北市調查處，執行搜索、拘提，將陳姓男子查緝到案，並查扣行動電話4支、筆記型電腦1台、平板電腦1台、隨身碟1個及外接硬碟2個等物品。

北檢呼籲，曾遭此模式恐嚇取財的民眾及教授均能出面報案，檢警調絕對積極依法究辦，北檢將以具體作為展現打擊暴力、淨化社會治安、維護校園安全環境的決心與強度，也將持續以法律保護校園內最純淨的教育環境。（編輯：李錫璋）1090401

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