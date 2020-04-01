檢疫落跑夫妻 30萬罰緩繳清

（中央社記者趙麗妍台中1日電）江姓夫妻2月自廈門返台，違反居家檢疫規定，遭開罰新台幣15萬元，拒繳罰鍰又落跑，行政執行署台中分署逕予以限制出境，扣押往來銀行存款，31日下午接獲家屬告知已繳清罰緩。

行政執行署台中分署今天表示，江姓夫妻2月2日自廈門返台，依規定應居家檢疫，2人在6日自台北搭機到金門，企圖經小三通到廈門，被查獲後，新北市衛生局依傳染病防制法裁罰各15萬元。

台中分署指出，新北市衛生局在3月16日將該案移送至行政執行署台中分署，專案調查卻發現，江姓夫妻已在2月19日從桃園機場離境，顯有規避執行及逃匿之餘，隨即通報內政部入出境、移民署將2人限制出境，2人返台後若未繳清罰款不得再出境。

台中分署也扣押兩人往來銀行的存款，調查過去與銀行往來的情形。經媒體報導後，31日下午5時接獲2人家屬來電告知，已到郵局繳清30萬罰緩。

台中分署因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）行政執行案件已成立專案小組，優先並迅速依法全力強制執行，提醒民眾務必遵守武漢肺炎居家檢疫或隔離等措施，勿再心存僥倖以避免受罰。（編輯：吳協昌）1090401