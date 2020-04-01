戒菸就贏獎金30萬 法務部加碼鼓勵收容人參賽

（中央社記者劉世怡台北1日電）董氏基金會舉辦2020戒菸就贏比賽可得新台幣30萬元，法務部長蔡清祥今天說，鼓勵收容人戒菸參賽加碼多得3萬元；活動代言人李㼈則說，上小燕姐節目決心戒菸成功，至今已10年。

法務部矯正署、董氏基金會、國民健康署今天共同舉辦「2020戒菸就贏比賽」記者會，藝人李㼈及戒菸成功的更生人現身說法。成功戒菸首獎新台幣30萬元。

蔡清祥指出，近日看到報導說，吸菸的人比不吸菸的人染上武漢肺炎病毒（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）機率為3倍以上，現在就是戒菸最好時刻，對抗疫情，應先戒菸，法務部41個獄所同步積極鼓勵收容人報名「2020戒菸就贏比賽」，更增設「法務部收容人專屬成功戒菸特別獎」3萬元及6000元等獎項。

李㼈受訪指出，菸抽27年，已戒菸10年，戒菸的契機是上小燕姐節目時，妻子指他菸要戒不戒，小燕姐當場要求他戒菸，如果成功給10萬元，他接受挑戰並成功了，後來小燕姐真給10萬元，他也加碼10萬元，一併捐給董氏基金會。

李㼈表示，想抽菸的時候，他會深呼吸、做伸展操、原地跳或是刷牙來替代。

更生人郭珈瑋表示，服刑期間，民國97年補校畢業懇親會時，遭兒子嫌棄「爸爸好臭」，決心戒菸成功；更生人陳岳良則說，4年前的今天愚人節因被路人母子檔指責抽菸等語，下決心而戒菸成功。（編輯：方沛清）1090401