公車癡漢伸狼爪 三重蘆洲警方合力逮人送辦

（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市三重區日前傳公車之狼案，郭姓男子搭公車時無視被害女子手機錄影蒐證，涉嫌強行摸腿性騷擾，被害人案發後把影像po網，三重及蘆洲警方獲報合作偵辦迅速逮人送辦。

郭男於30日搭公車時竟對女子摸腿性騷擾，無視被害女子用手機錄影蒐證下撫摸女子，而附近乘客發覺郭男變態行為時於是大聲喝止並要司機把公車開到警察局報案，但由於公車正停車上下客，郭男趁司機似乎未察覺的狀況下趕緊下車落跑。

受害女子事後把遭性騷影片放上部分社群網站，引來網友紛紛指責並指郭男「真噁心」、「希望條杯杯趕快抓到惡狼」等語。三重分局也主動偵辦，當天就成立專案小組積極偵辦。

三重分局今天表示，當天共調閱鄰近路段上百支監視錄影鏡頭，發現郭男犯案後不斷在三和路四段周邊巷弄打轉，最後才搭乘公車前往蘆洲地區躲藏。

三重分局專案小組於是在蘆洲分局警方協助下，在短短24小時破案，於31日下午在蘆洲區西雲路附近逮捕郭男，郭男落網竟供稱因酒後亂性，情不自禁而伸手觸摸被害人大腿，但他說只有「摸一下下而已…」，引來警方當場訓斥「司法很快就會讓你知道摸一下下的慘痛代價」，警方依違反性騷擾防治法將郭男移送法辦。（編輯：方沛清）1090401