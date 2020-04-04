就是不聽勸 法籍男子琉球戲海龜送辦

（中央社記者陳朝福屏東4日電）儘管海巡人員三令五申，小琉球浮潛遇到海龜要秉持不接觸、不干擾、不餵食的「三不」原則。但19歲法籍男子就是不聽勸，經民眾拍照檢舉，由海巡人員函送屏東檢方偵辦。

報案人昨天下午5時多在小琉球花瓶石附近海域浮潛拍攝海底生態，拍到一男性浮潛遊客出手觸摸騷擾海龜行為。隨即向當地小琉球安檢所報案，同時提供所錄影片找出影片中的男子。

小琉球安檢所受理報案後前往追查，在案發沙灘找到影片中騷擾海龜的19歲法籍男子，隨即將他帶回筆錄訊問。來台旅遊的法籍青年警訊中表明不清楚台灣法令，只是好奇伸出雙手觸摸，沒有惡意。全案訊後依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所表示，小琉球地區近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，更有「海龜之島」美譽，呼籲前來遊玩民眾，面對野生動物應把握不接觸、不干擾、不餵食「三不」原則；同時浮潛點岸邊入口處，在今年初已豎立不得騷擾海龜的大型英文告示牌，提醒外籍遊客莫觸法。

至於相關裁罰，小琉球安檢所表示，依野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。（編輯：孫承武）1090404