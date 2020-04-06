北市良民證申辦 9日起暫停快速發服務

（中央社記者黃麗芸台北6日電）為配合社交距離規範，台北市警察局今天表示，有鑑於民眾至警局申辦警察刑事紀錄證明書造成等候人潮聚集，所以自9日起暫不提供現場2小時快速發證服務，呼籲改用網路申請。

市警局今天發布新聞稿表示，由於全球武漢肺炎疫情升溫，民眾到警局申辦警察刑事紀錄證明書（良民證）導致等候人潮聚集，不符中央流行疫情指揮中心所建議的室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺社交距離，所以9日起暫不提供現場2小時快速發證服務，以降低群聚交叉感染疫情風險。

市警局指出，北市受理民眾申請警察刑事紀錄證明件數向來為全國之冠，去年累計受理件數為15萬3785件，且民眾可利用臨櫃、郵寄、傳真、網路及手機APP等5種多元申辦方式辦理，其中現場2小時快速發證（限無刑案紀錄者）服務效率快，普受民眾好評。

為配合防疫措施，市警局呼籲民眾可多利用網路申請，方便快捷可免現場等候，繳驗證件、收費、領證一次完成。

另外，依據警察刑事紀錄證明核發條例第5條規定，受理機關應於受理申請的次日起3個工作日核發警察刑事紀錄證明，警局現場件調整領證時間為2個工作日，申請後2日仍須至警局領證，請有需求的民眾提早申辦。（編輯：唐聲揚）1090406