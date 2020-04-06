連假曾遊景點 法務部高檢署要求戴口罩上班

（中央社記者劉世怡台北6日電）法務部昨天在群組通報，要求各單位人員曾在清明連假期間，前往人潮擁擠場所，上班時應戴口罩。高檢署今天說，曾赴人潮擁擠場所與景點，須全程戴口罩上班，自主健康管理14天。

法務部官員指出，法務部昨天在群組張貼「連假後，疫情中心請大家配合事項」，要求各單位人員曾在清明連假期間，前往人潮擁擠場所者，上班時請注意做好個人防護措施（如戴口罩），避免出入公共場所，如有症狀立即就醫並告知旅遊史。

台灣高檢署書記官長吳怡明表示，昨天在全國檢察署29名官長群組中，要求各官長注意人員是否在連假期間，曾赴國家警報發布的阿里山森林遊樂區等11個景點，若有應全程戴口罩上班，並自主健康管理14天。

吳怡明指出，連假後，擔心疫情有變化，要求人員如有症狀，應立即就醫並告知旅遊史；人員若有疑慮時則依相關程序辦理，應戴口罩就戴口罩、應隔離就隔離，甚至可照之前規劃進行異地辦公。

台灣高檢署發布新聞稿指出，為確保社區防疫安全，且因應疫情指揮中心，要求高等檢察署各單位主管須留意人員收假後的身體狀況，再次呼籲人員做好個人手部衛生與咳嗽禮節，保持社交安全距離，搭乘大眾運輸應全程配戴口罩，避免出入人潮擁擠場所。

新聞稿指出，高檢署同時啟動關懷服務，以電子郵件和內網公告提醒人員連假期間，如曾至國家級警報發布的11個景點，應自主健康管理14天，並全程配戴口罩上班，如出現發燒、咳嗽、呼吸困難、失去嗅、味覺、不明原因腹瀉等症狀，立即依法務部及所屬各機關標準作業程序啟動應變措施，以最嚴謹的標準保障同仁健康，一起戰勝病毒。

國家級警報11個景點，包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。（編輯：李亨山）1090406