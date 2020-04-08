專辦假訊息網路犯罪 調查局成立資安工作站

（中央社記者蕭博文台北8日電）調查局長呂文忠今天表示，調查局偵處武漢肺炎假訊息案，迄今已移送47案、66人。為強化偵辦力量，因應假訊息、資安犯罪偵辦工作，6日已成立資安工作站。

調查局今天下午於法務部舉辦媒體茶敘，呂文忠表示，調查局偵辦疫情假訊息，共接獲1053件情資，立案偵處359案，已移送47案、66人。

呂文忠指出，立案偵處的疫情假訊息359案中，境外案件達255件，全部源自中國大陸。

此外，調查局查辦囤積、哄抬、黑心防疫物資案，共接獲335件情資，立案偵辦138案，其中囤積、哄抬102案，未經核准製造、輸入醫療器材或誇大藥效違反藥事法或刑法等有36案，已移送16案。

資安工作站主任張尤仁進一步指出，武漢肺炎假訊息案可分為國內民眾散布、境外勢力散布、特定議題等3大類。

張尤仁指出，境外假訊息自2月下旬起展開三波攻擊，第一波是模組化文字訊息攻擊，但並非解放軍的網軍，應是中國水軍即網民對台灣禁止口罩出口政策反感，在網路上自動集結發動攻擊。

他說，第二波出現客製化圖文攻擊訊息，包括假公文、變造的新聞畫面，可以看出有制式化組織牽涉其中，而中國的大外宣不只利用假訊息也利用媒體，應有中國政府機關介入，目前調查局正在分析。

另方面，呂文忠表示，民國108年8月成立的假訊息防制中心已累積許多辦案經驗，總統蔡英文也曾強調資安就是國安，為因應資安挑戰、強化偵辦力量，本月6日正式將假訊息防制中心轉換成立為資安工作站，將專責偵辦假訊息、電腦駭客等案件。

參與媒體茶敘的法務部長蔡清祥則表示，107年九合一大選期間，中國網軍不斷用假訊息干擾選舉，今年初的總統、立委大選更是變本加厲，他認為假訊息不會中斷，因此向高層建議成立專責單位獲採納，也沒想原本因應選舉查察工作而成立的假防中心在疫情期間發揮效果，期望資安站未來能強化偵辦力量，維護國家安全。（編輯：李亨山）1090408