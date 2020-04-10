刑事局破毒品咖啡包集團 查扣大批原料半成品

沈姓男子等7人組成毒品集團，涉嫌將毒品摻入咖啡包內分裝販賣，刑事局與嘉義警方溯源偵辦，日前循線逮捕沈男等人，並查扣毒品咖啡包、半成品、封口機與咖啡包空袋等贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 109年4月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）沈姓男子組成毒品咖啡包集團，涉嫌將毒品摻入咖啡包內分裝販賣，數量逾3公斤。刑事局會同嘉義警方日前循線逮捕沈男與同夥7人，查扣大批原料與半成品，訊後依毒品罪嫌送辦。

嘉義市政府警察局第一分局在去年11月間，查獲劉姓犯嫌非法持有大量毒品咖啡包。刑事警察局偵六大隊第四隊隨即會同嘉義警方共組專案小組溯源調查，並報請嘉義地檢署偵辦。

檢警專案小組調查發現，沈姓主嫌才22歲，其他6人也大多剛成年。為規避檢警查緝，毒品咖啡包的製造、分裝及交易過程分工細密，並設下多處「斷點」增加警方查緝難度。

全案歷經近5個月的偵查蒐證後，專案小組向嘉義地方法院及檢察署聲請搜索票及拘票，7日兵分多路前往嘉義市多處地點執行搜索、拘提。

警方查獲沈姓主嫌等7人到案，查扣毒品咖啡包（毛重2710公克）、混合原料（363.5公克）、一粒眠（365.5公克）、K他命（47.5公克），另有封口機、攪拌機、毒品咖啡包空袋等贓證物。全案訊後7人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方舉高檢署查緝案件數指出，到民國108年12月止，施用含有強力搖頭丸因而死亡案例已高達34件。由於這類毒品成本低、製程快，常作為MDMA搖頭丸替代物。目前檢警查獲案件中多以咖啡包形式出現，並仿用時下流行圖標吸引年輕人，近期此類案件死者平均年齡為26歲，最年輕的為17歲。（編輯：孫承武）1090410