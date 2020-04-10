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台鐵高雄平交道事故 涉肇事聯結車司機送辦

最新更新：2020/04/10 20:50

（中央社記者程啟峰高雄10日電）台鐵1列區間車今天下午在高雄市楠梓區屏山巷平交道撞上1輛聯結車，造成列車司機等4人受傷，列車車頭受損，3節車廂出軌，肇事聯結車司機今晚訊後被警方依公共危險罪嫌送辦。

鐵路警察局高雄分局調閱事故現場平交道監視器調查發現，吳姓男子當時駕駛聯結車行經屏山巷平交道後，車尾突然卡在鐵軌，隨後平交道來車警鈴響起，直到列車撞上來都未見吳男下車，但吳男沒有受傷。

警方表示，平交道附近為禁止臨停區，列車有絕對路權，吳男暫停車輛造成這起車禍，加上錄影監視器未見吳男下車按警鈴警示來車，難辭其咎，全案訊後晚間依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

吳男警訊時供稱，當時開車過了平交道時，列車來車警鈴還未響起，但全車過平交道一半時，突然聽到平交道來車警鈴響起，此時聯結車卻突然熄火動彈不得，來不及下車按警鈴列車就撞上來。不過，警方表示，這部分還要進一步調查釐清。

警方指出，吳男酒測值為零，雖未闖平交道，但因暫停平交道，將另依道路交通管理處罰條例開罰新台幣1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕照。

另外，國家運輸安全調查委員會下午會同檢警到事故現場會勘蒐證，並對涉嫌肇事聯結車扣案調查，直到現場相關鑑識、調查作業告一段落後，工程人員才進場展開搶修，預計晚間才恢復現場單線通車。

台鐵高雄運務段指出，事故列車在車禍前3分鐘從高雄新左營站離站，車禍造成車頭受損，3節車廂出軌並擦撞另一條車軌，造成現場雙線暫時封閉，台鐵安排客運接駁受影響列車的旅客或安排旅客轉乘高雄捷運疏運。

台鐵第3198車次北上區間車由潮州站發車，目的地為后里站；下午1時12分於高雄市楠梓區屏山巷「東南水泥公司」旁鐵道撞上1輛聯結車，造成列車司機及3名乘客受傷。

警方指出，截至晚間，列車司機及1名乘客仍住院，另2名受傷乘客已出院。（編輯：戴光育）1090410

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