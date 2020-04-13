因應疫情分散人流 新北地院架組合屋為民服務

新北地方法院因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，在院內停車場旁架設臨時戶外組合屋，作為「臨時為民服務中心」，分散人流、紓減群聚。中央社記者葉臻攝 109年4月13日

（中央社記者葉臻新北13日電）新北地方法院因應武漢肺炎疫情，在院內停車場旁架設臨時戶外組合屋，作為「臨時為民服務中心」，將每天民眾洽公最頻繁的業務，分流至組合屋內分隔區塊提供服務。

新北地方法院表示，法院行政大樓聯合服務中心設有收狀繳費、訴訟輔導、提存所、登記處、出納室及閱卷室等單位。

雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延，但到法院的洽公民眾數量並未減少，每天進出量約達200至300人次。

新北地院為分散人流、紓減群聚，參考國立成功大學醫學院附設醫院打造戶外組合屋檢疫站方式，在法院內停車場旁架設臨時性戶外組合屋，作為「臨時為民服務中心」，將快速收狀櫃台、訴訟輔導科及法律扶助基金會駐院諮詢律師等熱門業務，分流至組合屋內分隔區塊提供服務。

新北地院表示，請民眾配合引導管控，在進入組合屋時配戴口罩、禁止飲食、以酒精消毒及接受相關旅遊史詢問等防疫措施；組合屋將在疫期結束後移除，業務屆時也會移回聯合服務中心提供服務。（編輯：張銘坤）1090413