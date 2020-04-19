疑閃車撞分隔島起火燃燒 車內夫妻彈出車外重傷

嘉義市北港路19日凌晨發生一起自小客車疑閃車撞擊分隔島起火燃燒，車內一對夫妻被彈出車外，暫無生命危險，車輛零件散落一地。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 109年4月19日

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市北港路今天凌晨發生一起自小客車疑閃車撞擊分隔島起火燃燒，車內一對夫妻被彈出車外10多公尺遠，女子雙腳小腿開放性骨折，傷勢嚴重；原因待調查。

嘉義市消防局於凌晨3時54分接獲民眾報案，指北港路發生車禍，且車輛起火燃燒，立即派遣第一大隊德安分隊救護車2輛、救助器材車1輛、水箱車2輛前往救援。

救護人員趕抵，為1輛自小客車撞上中央分隔島及路燈，引擎彈出車外在冒煙，車頭嚴重扭曲，路燈也因車禍撞擊倒下，現場地上平躺1男、1女傷者，距離事故車輛10多公尺遠，研判由車內彈出。

消防局表示，駕駛陳男左手臂骨折變形，臉部有多處擦傷，另陳男妻子蔡女頭部有擦傷，左臀部大面積開放性傷口深可見骨，雙腳小腿開放性骨折，立即送醫治療。

消防局指出，據目擊者轉述，車輛發生事故發出巨大撞擊聲響，附近住戶紛紛出外察看，車頭起火燃燒，有住戶立即持滅火器滅火，車內陳男、蔡女夫妻則被彈出車外。

警方表示，陳男當時駕車準備回家，行經事故路段時，疑為了閃避前方1輛迴轉的自小客車，而失控撞上中央分隔島及路燈，迴轉的車輛則被倒下的路燈擦撞，幸車內無人受傷。駕駛陳男送醫後，經抽血檢驗酒精濃度超過酒測值0.25毫克。（編輯：張銘坤）1090419

嘉義市北港路19日凌晨發生一起自小客車疑閃車撞擊分隔島及路燈，車輛起火燃燒，車內一對夫妻被彈出車外，引擎也彈出車外並冒煙。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 109年4月19日