衣架毆打氣球繩綑綁雙手 3歲童遭親生父母虐死

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市3歲男童長期遭親生父母虐待，以衣架毆打，氣球繩綑綁手腕至流血，洗澡時遭蓮蓬頭毆打、頭撞洗手台等，去年11月被送醫已無心跳，台中地檢署依凌虐幼童致死等罪，起訴男童父母。

起訴書指出，男童為邱姓男子與王姓女子第3個孩子，出生後因家中經濟不佳，民國105年間，男童交由家防中心安置、寄養，108年9月，父母將男童接回照顧，但男童因不習慣常有想回寄養家庭的反應，邱男惱怒下開始凌虐男童。

調查發現，邱男多次以氣球繩綑綁男童雙手，男童想掙脫而手腕流血，才被鬆綁；邱男還持鐵製衣架猛力毆打男童背部、鼠蹊部等，用腳踩男童背部、腹部、屁股等處，直到男童流血才作罷。

邱男每天為男童洗澡時，明知地板濕滑，仍持蓮蓬頭或徒手毆打男童背部或膝蓋，男童受力而往前撞擊洗手台，再反彈撞擊牆壁，致其前額、臉部、後腦勺及背部遭受撞擊受傷。

108年11月16日晚間，邱男再度毆打男童，男童短暫昏迷休克，翌日邱男再度虐待他，導致男童進食間，因腦出血昏倒，邱男卻還以吹風機吹男童的胸部、臉部，男童因反覆受虐死亡。

王女為幼保學系畢業，親眼目睹男童遭虐，但因怕被發現男童受虐情事，從未帶男童就醫，甚至取消家防中心的訪視，未曾阻止邱男對男童施虐。

檢察官偵辦時，因其他幼子難以為證，到邱男家中蒐證，並隔離邱男、王女避免串供，自扣留的手機中發現，有多筆上網查詢頭部止血、腦震盪、休克的急救資訊等，經比對監視器、家訪紀錄、測謊等，釐清男童受虐死亡情形。

檢察官感嘆「當男童終於獲得醫師治療機會時，已成為冰冷遺體」，小小生命葬送親生父母手上，但親生父母矢口否認，甚至卸責到男童身上，顯見無悔悟之意，台中地檢署依照凌虐幼童致死與違反法令義務遺棄致死罪，起訴邱男、王女。（編輯：黃世雅）1090423