男子酒駕撞死黃暐瀚母親 二審改判4年6月

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台中市方姓男子（左2）5月間在KTV飲酒後酒駕返家途中，開車撞死資深媒體人黃暐瀚母親。（民眾提供）

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市30歲方姓男子今年5月酒後駕駛，撞死媒體工作者黃暐瀚的70歲母親，台灣高等法院台中分院二審認定，方姓男子符合自首減刑要件，改判4年6月徒刑，全案仍可上訴。

方姓男子今年5月5日晚間開車載李姓友人，前往台中北區公園路一家KTV唱歌、飲酒，直到隔日凌晨3時多開車返家。方姓男子駕駛賓士轎車撞上黃暐瀚母親，黃暐瀚母親送醫急救不治，而方姓男子肇事後還到便利商店買酒飲用。

檢方偵辦時發現方姓男子肇事15小時前，才剛酒駕闖紅燈被逮，被警方依公共危險罪送辦。

檢方偵辦後認為，方姓男子自5月4日晚間10時多到隔日凌晨近2時多，共飲用43次約350cc威士忌及1次啤酒，有KTV監視器畫面為證，可認定方姓男子體內已累積相當程度酒精，肇事後飲用的啤酒，應無迅速影響體內酒精累積可能，台灣台中地方檢察署依公共危險致人於死罪嫌起訴方姓男子。

台灣台中地方法院審理後，今年8月依酒駕致死罪判處方姓男子5年4月徒刑，方姓男子不服提起上訴。

案經台中高分院審理後，合議庭認為，方姓男子在警方到場時當場承認是肇事者，符合自首減刑要件，15日改判4年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：李明宗）1101217