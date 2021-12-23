積欠430件國道通行費 新北女遭查封房屋才繳清

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新北市一名55歲林姓女子在民國107年9月至108年12月間，行駛高速公路通行費累計430件未繳，被交通部高速公路局北區養護工程分局移送桃園分署強制執行，今年11月間查封林女位於桃園區的房屋；林女知悉後，旋即將積欠費用全數繳清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 110年12月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）新北市一名林姓女子積欠430件高速公路通行費共1萬3206元未繳，行政執行署桃園分署發現林女有車有房，日前將她位於桃園的房產查封，才讓林女繳清欠款。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，新北市一名55歲林姓女子，在民國107年9月至108年12月間，行駛高速公路的通行費累計430件未繳，被交通部高速公路局北區養護工程分局移送桃園分署強制執行。

桃園分署表示，林姓女子在公有市場做生意，名下有2輛車，還有位於桃園區的房屋，每月駕車行駛高速公路至少20次，卻不願繳納高達430次的通行費用、新台幣1萬3206元，惡性重大。

桃園分署在今年11月間查封林姓女子位於桃園區的房屋，林姓女子知悉後，旋即將積欠的通行費用（含執行必要費用）全數繳清。

桃園分署表示，若義務人未按期繳納，除了財產被強制執行外，尚須負擔強制執行支出的必要費用，請駕車行駛高速公路的用路人切勿心存僥倖，以免得不償失。（編輯：李錫璋）1101223