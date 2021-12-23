更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

積欠430件國道通行費 新北女遭查封房屋才繳清

2021/12/23 16:41（12/23 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市一名55歲林姓女子在民國107年9月至108年12月間，行駛高速公路通行費累計430件未繳，被交通部高速公路局北區養護工程分局移送桃園分署強制執行，今年11月間查封林女位於桃園區的房屋；林女知悉後，旋即將積欠費用全數繳清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 110年12月23日
新北市一名55歲林姓女子在民國107年9月至108年12月間，行駛高速公路通行費累計430件未繳，被交通部高速公路局北區養護工程分局移送桃園分署強制執行，今年11月間查封林女位於桃園區的房屋；林女知悉後，旋即將積欠費用全數繳清。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園23日電）新北市一名林姓女子積欠430件高速公路通行費共1萬3206元未繳，行政執行署桃園分署發現林女有車有房，日前將她位於桃園的房產查封，才讓林女繳清欠款。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，新北市一名55歲林姓女子，在民國107年9月至108年12月間，行駛高速公路的通行費累計430件未繳，被交通部高速公路局北區養護工程分局移送桃園分署強制執行。

桃園分署表示，林姓女子在公有市場做生意，名下有2輛車，還有位於桃園區的房屋，每月駕車行駛高速公路至少20次，卻不願繳納高達430次的通行費用、新台幣1萬3206元，惡性重大。

桃園分署在今年11月間查封林姓女子位於桃園區的房屋，林姓女子知悉後，旋即將積欠的通行費用（含執行必要費用）全數繳清。

桃園分署表示，若義務人未按期繳納，除了財產被強制執行外，尚須負擔強制執行支出的必要費用，請駕車行駛高速公路的用路人切勿心存僥倖，以免得不償失。（編輯：李錫璋）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族