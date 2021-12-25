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澎湖自小客與貨車相撞 1死2傷

2021/12/25 12:03（12/25 12:46 更新）
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澎湖203號縣道西文段25日清晨發生一起死亡車禍，1輛由呂姓駕駛自小客車與許姓夫妻所駕滿載魚貨的貨車相撞，3人分送三總澎湖分院與衛福部澎湖醫院救治，其中呂姓駕駛傷重不治。（澎湖縣消防局提供）中央社 110年12月25日
澎湖203號縣道西文段25日清晨發生一起死亡車禍，1輛由呂姓駕駛自小客車與許姓夫妻所駕滿載魚貨的貨車相撞，3人分送三總澎湖分院與衛福部澎湖醫院救治，其中呂姓駕駛傷重不治。（澎湖縣消防局提供）中央社 110年12月25日
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（中央社澎湖縣25日電）澎湖203號縣道西文段今天清晨發生一起死亡車禍，1輛由呂姓駕駛自小客車與許姓夫妻所駕滿載魚貨的貨車發生相撞，3人分受輕重傷，其中呂姓駕駛送醫不治，肇事原因警方調查中。

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澎湖消防局是在今天清晨4時50分許接獲有民眾報案指出，在澎湖203號縣道西文里500號民宿前發生自小客與貨車相撞，有人受困請求救援，立即出動3車7人前往，馬公分局交通分隊也同時獲報前往處理。

警方調查，1輛由55歲呂姓駕駛自小客車自市區往東衛方向行駛，行經203號縣道西文里500號民宿前，疑不明原因駛入對向車道，與許姓夫婦所駕準備駛往馬公銷售魚貨的車發生相撞，2車撞擊受損嚴重，魚貨掉滿路面，其中呂姓駕駛受困車內，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），許姓夫妻則頭部撞擊創傷，3人分送三總澎湖分院與衛福部澎湖醫院救治，呂姓駕駛傷重不治，肇事原因由警方釐清調查中。（編輯：黃世雅）1101225

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