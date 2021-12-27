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男欠千筆交通費及罰鍰36萬元 名下5土地將被拍賣

2021/12/27 21:51（12/27 22:21 更新）
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法務部行政執行署桃園分署27日發布新聞稿表示，新北市李姓男子積欠1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約新台幣36萬餘元，經多次催繳均未繳納，由於李男沒有薪資及存款可清償債務，因此查封名下5筆位於桃園區的土地，定於明年1月4日進行第一拍程序。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 110年12月27日
法務部行政執行署桃園分署27日發布新聞稿表示，新北市李姓男子積欠1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約新台幣36萬餘元，經多次催繳均未繳納，由於李男沒有薪資及存款可清償債務，因此查封名下5筆位於桃園區的土地，定於明年1月4日進行第一拍程序。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 110年12月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）新北市李姓男子因積欠1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約36萬元未繳納，名下桃園市5筆持分土地遭查封，行政執行署桃園分署預計明年1月4日拍賣扣抵欠費。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，52歲李男從2018年起欠繳1126筆ETC通行費與停車費的交通罰鍰案件，合計約新台幣36萬餘元。因李男擁有多筆桃園市的土地，經新北市政府交通局與交通事件裁決處移送桃園分署執行。

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桃園分署指出，經多次催繳，李男均未繳納，由於李男沒有薪資及存款可清償債務，因此查封名下5筆位於桃園區的土地，鑑價後總價值高達250萬元。李男雖然表示願意清償並申請暫緩拍賣，但因為多次爽約、未依約定日期向桃園分署提出清償計畫，定於明年1月4日「123聯合法拍會」進行第一拍程序。

桃園分署表示，屆時李男若仍未繳清債務，將以不動產拍賣所得清償，5筆土地會依序拍賣，只要拍賣成交價達到清償的36萬元，剩餘土地及超額的拍賣所得將歸還李男，不會超額拍賣。（編輯：郭諭儒）1101227

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