嘉義東石濱海橋整修工人落水 消防局搜索中
2021/12/29 14:22（12/29 15:41 更新）
（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）台61線西濱快速公路嘉義段東石鄉網寮村濱海橋，今天上午11時許發生工人在橋下為橋墩養護工程搭設施工架時，不慎落水失蹤，嘉義縣消防局派員搶救中。
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嘉義縣消防局發布訊息指出，11時許東石鄉網寮村濱海橋下發生工人落水案件，經查為「台61線橋墩養護工程」外包公司一名工人（男性、30歲）掉落水中，東石、朴子、布袋及祥和分隊派員搜索。
公路總局第五區養護工程處水上工務段長蔡明君接受中央社記者電訪表示，濱海橋目前正在進行橋墩混凝土的補強，工人是在搭設施工架時，不慎落水失蹤，事發原因待進一步調查。（編輯：卞金峰）1101229
台61線西濱快速公路嘉義段東石鄉網寮村濱海橋29日發生工人在橋下為橋墩養護工程搭設施工架時，不慎落水失蹤，嘉義縣消防局派員搶救中，事發原因待進一步調查。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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