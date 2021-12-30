涉收賄390萬元 頭城鎮長曹乾舜判刑6年6月

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（中央社記者沈佩瑤、沈如峰新北30日電）宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉以職務之便收賄共計390萬元。新北地院審理認為，他坦承犯行且繳回犯罪所得，尚有悔意，今天判處他有期徒刑6年6月，褫奪公權4年，可上訴。

至於是否提起上訴？曹乾舜向中央社記者表示，尚未收到判決書，暫時無法回應。

根據新北地方法院判決書，宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜在LED路燈採購案中，利用職務之便，向得標廠商收賄新台幣300萬元，之後又藉進用教保人員、清潔隊人員機會，先後收取共90萬元。

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合議庭審理認為，3次犯罪情節非輕，且嚴重破壞公務員的廉潔形象，應予非難，不過考量曹乾舜犯後均坦承犯行，並已繳回犯罪所得，尚有悔意，今天依違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂」共3罪，判處他有期徒刑6年6月，褫奪公權4年。

同案其他3名被告，分別被判處6個月至1年2個月徒刑，另有2名被告在審理時自白犯罪，此部分法院改分簡易案件另行審結。（編輯：李錫璋）1101230