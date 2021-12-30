馬英九三中案二審 李殷君中籤與曾淑華許文章審理

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前總統馬英九涉三中案一審獲判無罪，檢方上訴，台灣高等法院30日抽籤決定承審法官及合議庭成員，高院庭長林婷立（圖）抽出「惠」字，將由惠股法官李殷君擔任受命法官。中央社記者張皓安攝 110年12月30日

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（中央社記者劉世怡台北30日電）前國民黨主席馬英九等人被控以低價等方式出脫三中及舊黨部大樓案，一審判決無罪，檢方提上訴，二審高院今天抽籤分案抽中法官李殷君，將與審判長曾淑華及許文章組合議庭審理。

高院下午舉行人工抽籤，由庭長周煙平主持，說明排除須迴避及之前曾審理三中抗告案的法官多人後，由5名庭長先行抽籤，由庭長林婷立中籤擔任抽籤者；依分案比例規則，共有792隻籤放入籤筒。林婷立在籤筒中抽出「惠」字，代表受命法官為惠股的李殷君，將與審判長曾淑華及陪席法官許文章組成合議庭審理。

台北地署檢起訴指出，被告馬英九、張哲琛、汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易及舊黨部大樓案中，涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨新台幣72億多元損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，今年10月27日判決馬英九無罪；前中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清也獲判無罪。

另外，前立委蔡正元被控侵占阿波羅公司資產等案，北院依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月，並依違反商業會計法判處有期徒刑6月，得易科罰金；蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行均獲判無罪。

台北地檢署對全案6名被告提起上訴，二審台灣高等法院受理後，今天公開抽籤分案。（編輯：方沛清）1101230