高檢署攜手運安會 強化重大運輸事故調查量能

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（中央社記者蕭博文台北30日電）高檢署表示，今天與國家運輸安全調查委員會共同舉辦座談會，促進重大運輸事故調查的行政預防與司法追訴專業交流，藉此強化重大運輸事故現場還原與及早發現真相的量能。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，運安會與檢察機關的協調聯繫，有助於還原重大運輸事故現場、及早發現真相；高檢署為此已於10月間成立協調聯繫督導小組，並於11月間建置雙方協調聯繫平台。

高檢署說，為增進運安會與檢察機關相互瞭解，今天與運安會共同辦理「國家運輸安全調查委員會與檢察機關業務聯繫座談會」，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民蒞臨指導。

新聞稿指出，座談會促進重大運輸事故調查行政預防與司法追訴專業交流，開啟雙方未來合作模式，藉此強化重大運輸事故調查量能，更首創運安會與檢察機關分別以行政預防及司法追訴觀點，進行實務對話先河。

座談會先由運安會執行長張文環介紹運安會組織架構、調查程序，另由運安會調查官別以復興航空南港空難案及台鐵太魯閣事故為例，分享運安會與司法機關合作經驗。

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宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗則就災害刑事現場處理、證據蒐集與相互分享原則等議題提出報告，並提出精進國家級調查的合作策略，以建立重大災害事故現場及證據處置原則。

高檢署表示，藉此座談會可增進彼此專業交流，凝聚雙方合作共識，希冀未來更緊密跨領域合作，建立完善協調聯繫機制，以共同發現真實，守護國人權益，實現正義，創造全民共贏。（編輯：方沛清）1101230