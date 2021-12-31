更多編輯台推薦新聞：
2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天
生活

2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起
國際

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

花蓮17歲高中生無照騎車雙載自撞 1死1傷

2021/12/31 18:18（12/31 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮一名17歲魏姓少年31日下午騎機車搭載17歲劉姓友人出遊，行經台11線22.4公里處時不明原因自撞路邊指示牌，魏男傷重不治，劉男輕傷無生命危險，確切事故原因仍有待警方調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 110年12月31日
花蓮一名17歲魏姓少年31日下午騎機車搭載17歲劉姓友人出遊，行經台11線22.4公里處時不明原因自撞路邊指示牌，魏男傷重不治，劉男輕傷無生命危險，確切事故原因仍有待警方調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 110年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮17歲魏姓高中生今天下午3時許騎機車載17歲劉姓友人前往東海岸，南下行經台11線22.4公里處，不明原因自撞路邊指示牌，魏男腹部重創傷重不治，後座劉男輕傷無生命危險。

吉安警分局指出，2名少年都是花蓮人，趁著連假相約騎車前往壽豐鄉景點牛山呼庭遊玩。下午3時15分，行經台11線22.4公里處水璉村一處彎道，不明原因自撞路旁指示標誌。

吉安警分局指出，魏男腹部重傷，當場昏迷，送醫急救後仍傷重不治，後座劉男身體多處擦挫傷，但無生命危險，2人均無機車駕照，魏男酒測值待抽血檢測。

吉安警方指出，因現場無路口監視器，車輛也無行車記錄器，詳細事故原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1101231

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族