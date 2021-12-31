花蓮17歲高中生無照騎車雙載自撞 1死1傷

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花蓮一名17歲魏姓少年31日下午騎機車搭載17歲劉姓友人出遊，行經台11線22.4公里處時不明原因自撞路邊指示牌，魏男傷重不治，劉男輕傷無生命危險，確切事故原因仍有待警方調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 110年12月31日

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮17歲魏姓高中生今天下午3時許騎機車載17歲劉姓友人前往東海岸，南下行經台11線22.4公里處，不明原因自撞路邊指示牌，魏男腹部重創傷重不治，後座劉男輕傷無生命危險。

吉安警分局指出，2名少年都是花蓮人，趁著連假相約騎車前往壽豐鄉景點牛山呼庭遊玩。下午3時15分，行經台11線22.4公里處水璉村一處彎道，不明原因自撞路旁指示標誌。

吉安警分局指出，魏男腹部重傷，當場昏迷，送醫急救後仍傷重不治，後座劉男身體多處擦挫傷，但無生命危險，2人均無機車駕照，魏男酒測值待抽血檢測。

吉安警方指出，因現場無路口監視器，車輛也無行車記錄器，詳細事故原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1101231