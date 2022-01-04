整修嘉義東石濱海橋落水工人 頭七被家屬尋獲

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嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海橋日前發生30歲廖姓男工人搭設施工架時落水失蹤，4日是廖男落水第7天，家屬加入搜尋，在濱海橋附近蚵棚下發現廖男，消防人員協助打撈上岸。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海橋，日前發生30歲廖姓男工人搭設施工架時落水失蹤，今天是第7天，家屬加入搜尋，在濱海橋附近蚵棚下發現廖男，消防人員打撈上岸，報檢方相驗。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，台61線西濱快速公路嘉義段東石鄉網寮村濱海橋去年12月29日上午一名在橋下施工的廖姓工人落水失蹤，相關單位經多日搜索皆無所獲，在熱心民眾提供船艇下，家屬這幾天也參與搜救。

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消防局指出，今天是廖男落水第7天，上午9時許廖男弟弟發現蚵棚下卡著一具浮屍，10時40分打撈上岸，容貌難以辨識，但家屬從衣著指認就是失蹤廖男，後續交由家屬及員警處理，報檢方相驗。

公路總局第五區養護工程處水上工務段長蔡明君接受中央社記者電訪指出，濱海橋目前正在進行橋墩補強，外包商聘請的廖姓工人是在搭設施工架時，不慎落水失蹤，已先請廠商代為慰問溺斃工人家屬，將協助處理後續，至於落水原因目前還在調查。（編輯：陳仁華）1110104