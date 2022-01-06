男丟教育局工作又偷拍 北檢依妨害秘密罪起訴

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（中央社記者林長順台北6日電）台北市教育局前黃姓公務員曾因涉嫌上班時看A片、自慰被判罰金新台幣3000元。丟了教育局工作的黃男去年10月間涉偷拍女子裙底，台北地檢署今天依妨害秘密罪將他起訴。

北市教育局官員表示，黃男因為民服務態度不佳、工作曠職等，已累計滿2大過，遭北市府核定免職。不過，黃男後來又考上公務員，目前不在北市府服務。

檢警調查，黃男於民國106年6月底時調派到台北市教師研習中心，支援研習中心圖書室業務，他被控於107年2月3日上午10時許，在研習中心圖書室使用個人筆記型電腦觀看含有女子私密處、男女性交等影片，並以左手撫弄生殖器。

台北地檢署依刑法公然猥褻罪起訴黃男。台北地方法院審理時，黃男認罪，法官去年6月間改依協商程序判決，判處黃男罰金3000元，可易服勞役。

不料，黃男於去年10月間又在台北捷運中山國中站外偷拍女子，檢警獲報查獲黃男，發現更多影像檔，其中有女子被拍到裙底。台北地檢署今天依妨害秘密罪起訴黃男。（編輯：張銘坤）1110106