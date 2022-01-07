妻欠ETC費2000多筆全國最多 害夫房屋被法拍

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曾男將名下汽車給妻子余女使用，但余女欠2262筆ETC通行費、牌照稅等共新台幣64萬多元，曾男不願繳清，行政執行署彰化分署法拍曾男房屋後清償。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月7日

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）曾男將名下汽車給妻子余女使用，但余女欠2262筆ETC通行費、牌照稅等共新台幣64萬多元，ETC欠繳案件數全國最多，曾男不願繳清，行政執行署彰化分署法拍曾男房屋後清償。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，62歲曾男家住台中市，民國105年將名下1輛汽車給妻子余女使用，但余女卻不願繳納任何汽車稅費，曾男名下汽車從民國105年8月到108年5月，總計積欠2262筆ETC國道通行費，欠繳案件數居全國之首，另加上積欠牌照稅、通行費等稅費，共計64萬多元。

彰化分署主任行政執行官胡天賜今天接受媒體聯訪時說，曾男未繳稅費案件自105年8月起移送到彰化分署執行，欠費卷宗堆疊起來超過半個人高，而曾男家住台中，車籍地址卻登記在南投，因此沒收到繳費通知單，曾男接到分署通知才得知妻子開車都沒繳錢，乾脆把車子敲爛不讓妻子使用。

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彰化分署指出，曾男接到通知後仍不願繳納積欠稅費；107年4月，分署人員先查封曾男名下1棟位在南投縣水里鄉約80坪大的透天厝，透天厝從109年6月到110年7月間進行2次拍賣都流標，直到今年1月4日進行第3次拍賣時，才以122萬8800元拍出。

彰化分署表示，分署人員1月5日和曾男碰面，告知房子被拍定將被點交，曾男聽完人員說明後，只能同意房子點交給拍定人；彰化分署提醒民眾，不要將他人使用的車輛登記在自己名下，以免損失慘重。（編輯：謝雅竹）1110107