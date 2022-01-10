賭博洗錢水房賭資逾40億 刑事局南打緝23人到案

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）以吳姓男子為首的兩岸網路賭博洗錢水房，藏身高雄左營、鼓山、前金區等商辦大樓，初步查出近半年洗錢金額高達40億餘元。刑事局南打會同南、高警方布線偵破法辦。

警方調查，這個洗錢集團主要透過電腦及手機，協助中國大陸網路簽賭集團轉帳贓款，賭客儲值賭博網站後，將贓款匯款至水房使用的大陸銀行人頭帳戶，或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝，從中賺取抽成暴利

水房分2至3班24小時運作，成員平日低調進出，以商辦及住宅作為掩護，招收沒有社會經驗年輕人加入。至於工作內容僅告知協助文書作業等話術，實則協助從事洗錢犯行。警方調查發現犯罪集團半年內洗錢金額高達新台幣40多億元。

刑事警察局南部打擊犯罪中心（偵查第八大隊偵五隊）聯手台南市警局刑警大隊偵七隊、高雄市警局刑大偵八隊，以及苓雅、鼓山、小港、新興、岡山、旗山等分局組成的專案小組自去年8月間獲報布線追查。

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南部打擊犯罪中心接獲情資會同南、高警方偵辦，吳男招募手下成立洗錢水房，在三民區某大樓內成立網路賭博洗錢水房，去年8月13日遭查獲。由於不法集團重金承租多處商辦大樓及民宅，以分散風險躲避查緝，警方專案小組去年12月14日再度執行搜索，搗破左營區、鼓山區及前金區等4處水房。

警方今天新聞稿表示，全案共查獲犯嫌23人到案，查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、筆電1台、人頭電話卡、監視器2組、點鈔機、現金1萬5000元、記帳本4本、打卡鐘；另有毒品咖啡包19包、大麻1包（6.13公克）、K他命3包（總計12公克）、電子秤等洗錢等贓證物。（編輯：孫承武）1110110