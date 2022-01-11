恆春住戶驚見車門有彈孔 警研判彈弓或獵槍誤擊

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屏東縣恆春鎮楊姓民眾驚見停在家門外的車輛疑似有一處彈孔，警方獲報前往採證，初步研判可能為獵人打獵時以強力彈弓或低動能自製獵槍誤擊所造成。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月11日

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東恆春鎮一名楊姓住戶驚見汽車車門疑似有一處彈孔而報警，警方獲報前往採證，研判是彈弓或獵槍誤射鋼珠導致；警方指出，若射擊者為非法持有獵槍，將可依法送辦。

警方調查，8日接獲楊姓民眾報案指稱，停在家門外的車輛副駕駛座車門疑似有一處彈孔，立即指派偵查隊及鑑識人員到場，並調閱附近監視器釐清案情。

汽車車門留有彈孔的楊姓民眾屋子為單戶住家，附近沒有其他住戶，住家周圍也設有約150公分圍籬，圍籬外有一大片農田，時常會有野兔、飛鼠等動物行蹤。

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恆春警分局偵查隊長邱星澤接受中央社記者訪問指出，經鑑識人員採證結果分析，孔洞痕跡經測量直徑大小約為8公釐，另以濾紙轉移孔洞周圍，經鉛銅呈色試劑檢測，呈陰性反應，排除鉛製或銅製彈丸；初步研判為遭8公釐鋼珠射擊，目前無法辨識發射裝置，研判可能為獵人打獵時以強力彈弓或低動能自製獵槍誤擊所造成。

邱星澤表示，調閱監視器釐清案情中，將循線找到射擊者，若射擊者是非法持有槍枝，可能涉及槍砲彈藥刀械管制條例，將可依法送辦。（編輯：陳仁華）1110111