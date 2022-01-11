涉逃漏稅2804萬餘元 男子脫產遭管收3個月

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（中央社記者沈佩瑤新北11日電）孫姓男子涉逃漏稅2804萬餘元，新北執行分署調查發現他出售名下不動產後，提領近900萬元現金流向不明，去年底向法院聲請管收孫男3個月獲准，因防疫要單獨隔離14天才能見家人。

行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，47歲孫姓男子開設的電子遊戲場在民國100年至102年間，利用以員工帳戶存提每月營收額，再按月以現金方式分配獲利給股東，實際獲利和歷年繳納的綜合所得稅額有落差，涉逃漏稅，經核定孫男應補繳高達新台幣2804萬餘元賦稅。

但孫男收到通知後，卻以核稅重複為由申請查對更正，再利用申請更正的程序時間，出售名下房產，並將售屋所得1400萬元償還銀行貸款後，將剩餘900萬元以現金方式提領一空。

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案件移送新北分署執行後，行政執行官請孫男到場說明現金流向，孫男狡稱現金拿去償還當鋪借款，卻提不出任何證據，被行政執行官當即聲請管收3個月裁准。

新北分署表示，因現正值COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情期間，孫男尚需配合管收所防疫措施，先行單獨隔離14天，無法與外界親友會面，只能等隔離期滿才能和親友研商清償方案，呼籲被移送執行的納稅義務人切勿以脫產等方式企圖規避執行，以免被行政執行官施以管收等強制手段。（編輯：張銘坤）1110111