涉吸金逾40億元案 新北地院判4警3年6月等徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北12日電）「銀河紅利」等集團以投資澳門賭場名義招攬警界人士當下線，吸金逾40億元。新北地院日前依違反銀行法判處徐姓主嫌17年徒刑，涉案4警分別判刑3年6月至4年6月不等。可上訴。

根據判決書，「銀河紅利」與「長征」等集團涉嫌從民國101年起以投資澳門銀河娛樂渡假城為幌子推銷民眾投資，不僅年息高且能按月領回，投資期滿後還可領回本金，吸引不少民眾掏錢。

集團徐姓主嫌還招攬從警界退休的蔡姓前小隊長，並向時任台北市警察局松山分局吳姓小隊長、中正二分局婦幼警察隊黃姓小隊長、潘姓偵查佐等人宣稱，借款給他的利率比銀行好。

檢方追查發現，吳姓、黃姓、潘姓等3名員警也是吸金下線，招攬親友加入，各自獲利新台幣1300多萬元至2800多萬元不等，投資者事後拿不到錢才驚覺受騙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北地院合議庭歷時多年審理，斥責徐男所為導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，嚴重侵害社會金融秩序，且先前已因違反銀行法處5年徒刑，竟再度犯案，動機貪婪可惡，重判有期徒刑17年。

合議庭另認為，蔡姓前小隊長等4名涉案警務人員原應打擊金融犯罪，維護金融秩序，卻貪圖私利協助吸金，嚴重戕害司法形象，不同意減刑，但考量他們認罪並試圖和解，分別判處蔡男4年6月徒刑、吳男3年6月徒刑；潘男、黃男各處3年10月徒刑。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110112