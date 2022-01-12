貨輪涉走私香菸逾千箱 海巡逮9船員送辦
2022/1/12 22:59（1/12 23:13 更新）
貝里西斯籍貨輪「秀德星號」企圖挾帶大量私菸來台，海巡署接獲線報出動艦艇攔截，11日晚間將貨輪押解到基隆正濱漁港，12日清點發現逾1400箱私菸，9名船員詢後將依法送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月12日
（中央社記者王朝鈺基隆12日電）一艘貝里西斯籍貨輪企圖挾藏大量私菸來台，海巡署接獲線報，昨天晚間將貨輪押解到正濱漁港，今天經清點後，至少有超過1400箱私菸，9名船員詢後將依違反菸酒管理法送辦。
海巡署偵防分署台北查緝隊近日接獲情資，一艘貝里西斯籍「秀德星號」貨輪，涉嫌挾帶大量私菸闖關，查緝人員待貨輪抵達彭佳嶼外海時，立刻出動海巡艦艇攔截，昨天晚間6時許，將貨輪押解到正濱漁港泊靠。
經台北查緝隊與海巡署第2岸巡隊人員今天登船搜查後，逐一將私菸搬到岸際，經清點至少有超過1400箱私菸，並通知基隆市政府財政處菸酒管理科依法扣押私菸。
據相關單位指出，涉案貨輪船長是印尼籍，船上共有包含1名中華民國籍和8名印尼籍在內共9名船員，全案詢後將依違反菸酒管理法，將9名船員移送基隆地檢署偵辦。（編輯：屈享平）1110112
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。