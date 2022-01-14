高雄砂石車斗故障沿途漏沙逾1公里 4小時才清完

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（中央社記者曾以寧高雄14日）高雄41歲張姓男子昨晚駕砂石車前往左營，疑因後車斗故障，在楠梓科學產業園區一帶沿途溢漏泥沙長達1.2公里，警方隨即進行交管；經近4小時清理，直到昨晚9時30分解除交管。

高雄市政府警察局楠梓分局今天發布新聞稿表示，張姓男子昨晚駕駛砂石車前往左營，在加昌路接近楠梓科學產業園區一帶，疑因後車斗故障無法牢固閉緊，沿途溢漏泥沙，影響距離長達1.2公里，範圍從加昌路、海專路口一路綿延到楠梓科學產業園區7號出口前，嚴重影響交通。

楠梓警分局指出，昨天傍晚5時36分接獲報案後，出動共7人到現場管制、疏導交通，維護用路人安全，並通報警察廣播電台籲請用路人改道。

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警方也通知高雄市環保局協助清理現場，經3台掃地車、2台清運車與數十名清潔人員清理，並與砂石車包商調派的水車與工人到現場協助，昨天晚間9時30分才完成清理，解除近4個小時的交通管制。

警方依道路交通管理處罰條例對張男開出罰單，並提醒民眾上路前務必檢查車況與載運貨物牢固情況，一般車輛行駛於道路上時應與大型車保持安全距離，並減速慢行，避免交通事故。（編輯：戴光育）1110114